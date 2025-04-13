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10 kişi Real Madrid Alaves deplasmanında kazandı | ÖZET

10 kişi Real Madrid Alaves deplasmanında kazandı | ÖZET

19:1613/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Camavinga'nın gol sevinci.
Camavinga'nın gol sevinci.

İspanya LaLiga 31. hafta karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Alaves'i 1-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. 10 kişi kalan Madrid'e galibiyeti getiren golü 34. dakikada Eduardo Camavinga attı. Milli oyuncumuz Arda Güler 64 dakika sahada kaldı. Alaves - Real Madrid maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Real Madrid, İspanya LaLiga 31. hafta karşılaşmasında Alaves ile deplasmanda karşı karşıya geldi.


Madrid ekibi 10 kişi oynadığı mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı. Eflatun-beyazlılara üç puanı getiren golü 34. dakikada Eduardo Camavinga kaydetti.


İKİ TAKIM 10 KİŞİ TAMAMLADI

Yıldız oyuncu Kylian Mbappe, 38. dakikada yaptığı şiddetli hareketin ardından inceleme sonrası direkt kırmızı kart gördü. Alaves'te ise 70. dakikada Sanchez oyun dışı kaldı.


Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Arda Güler, 63. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 66'ya yükselterek Barcelona'nın 4 puan gerisinde takibini sürdürdü.



ALAVES - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ
Alaves - Real Madrid maçının özetini izlemek için





#Real Madrid
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