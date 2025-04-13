İspanya LaLiga 31. hafta karşılaşmasında Real Madrid deplasmanda Alaves'i 1-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. 10 kişi kalan Madrid'e galibiyeti getiren golü 34. dakikada Eduardo Camavinga attı. Milli oyuncumuz Arda Güler 64 dakika sahada kaldı. Alaves - Real Madrid maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Real Madrid, İspanya LaLiga 31. hafta karşılaşmasında Alaves ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Madrid ekibi 10 kişi oynadığı mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı. Eflatun-beyazlılara üç puanı getiren golü 34. dakikada Eduardo Camavinga kaydetti.
Yıldız oyuncu Kylian Mbappe, 38. dakikada yaptığı şiddetli hareketin ardından inceleme sonrası direkt kırmızı kart gördü. Alaves'te ise 70. dakikada Sanchez oyun dışı kaldı.
Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Arda Güler, 63. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 66'ya yükselterek Barcelona'nın 4 puan gerisinde takibini sürdürdü.