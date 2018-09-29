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Ali Ece Beşiktaş'ın yıldızına seslendi: Kendini hatırlat

Ali Ece Beşiktaş'ın yıldızına seslendi: Kendini hatırlat

Kayserispor karşısında 2-0'lık galibiyetle haftayı 3 puanla kapatan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Ancak sezon başından beri istenileni veremeyen takım kaptanı Oğuzhan Özyakup'un gidişatı da dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Spor Yorumcusu Ali Ece

Spor Yorumcusu Ali Ece

Sezona istenilen performansla başlayamayan Oğuzhan Özyakup, Kayserispor karşısında da iyi işler yapamadı. Maçın 60'ncı dakikasında yerini Tolgay Arslan'a bırakan kaptan Özyakup taraftarının beklentisini karşılayamadı.

Şenol Güneş'in ısrarla forma vermek için çaba gösterdiği Oğuzhan, Tolgay ve Adem Ljajic'in de istenilen performansı sağlayamamasından ötürü forma şansı yakaladığı maçta olumlu işler yapmasına rağmen skora katkı sağlayamadı.

Ünlü spor yorumcusu Ali Ece, Oğuzhan Özyakup'un performansı hakkında, "Oğuzhan tekrar kendini hatırlat be kardeşim. Eğer dersen ki, Ali abi zemini görmüyor musun? Görüyorum. Atiba'yı etkilemiyor ama bu zemin. Ljajic'i de etkilemiyor" dedi.

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