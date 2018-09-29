Ali Ece Beşiktaş'ın yıldızına seslendi: Kendini hatırlat

Sezona istenilen performansla başlayamayan Oğuzhan Özyakup, Kayserispor karşısında da iyi işler yapamadı. Maçın 60'ncı dakikasında yerini Tolgay Arslan'a bırakan kaptan Özyakup taraftarının beklentisini karşılayamadı.

Şenol Güneş'in ısrarla forma vermek için çaba gösterdiği Oğuzhan, Tolgay ve Adem Ljajic'in de istenilen performansı sağlayamamasından ötürü forma şansı yakaladığı maçta olumlu işler yapmasına rağmen skora katkı sağlayamadı.

Maçın starı taktiksel düzelme açısından Atiba, görsel zevk açısından Quaresma — Ali Ece (@aliececom) 29 Eylül 2018

Ünlü spor yorumcusu Ali Ece, Oğuzhan Özyakup'un performansı hakkında, "Oğuzhan tekrar kendini hatırlat be kardeşim. Eğer dersen ki, Ali abi zemini görmüyor musun? Görüyorum. Atiba'yı etkilemiyor ama bu zemin. Ljajic'i de etkilemiyor" dedi.