Ali Ece'den dikkati çeken yorum: Fenerbahçe'yi izliyorsa üzülüyordur

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Ali Ece, sarı-lacivertli takımdan Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi ile ilgili dikkati çeken yorumlarda bulundu.

TRT Spor yorumcusu Ali Ece'nin, Kosovalı golcü için yaptığı açıklama şöyle;

"Vedat 'Ah be' diyordur"





"Vedat Muriqi Fenerbahçe'yi izliyorsa üzülüyordur, 'Ah be! Geçen sezon bu topların hiçbiri bana gelmiyordu. Samatta, Cisse; siz de atın ama bana hiç top gelmiyordu kardeşim' diyordur. Tabii Muriqi satılmasa, o bonservis bedeli gelmese, Fenerbahçe'nin bu oyuncuların çoğunu alma şansı olmayacaktı. Erol Bulut, Samatta-Cisse yerine Vedat Muriqi gibi santrforu tercih ederdi. O da bu mesleğin çelişkisi."

Kalacak yer karşılığında transfer olduğu Türkiye’de gelişimini sürdürerek Lazio’nun yolunu tutan #VedatMuriqi unutulmaz bir futbol hikayesine imza attı ve futbolseverlerin saygısını kazandı pic.twitter.com/VEvCVZR0s9 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 14, 2020



