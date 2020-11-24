Ali Ece'den dikkati çeken yorum: Fenerbahçe'yi izliyorsa üzülüyordur
Fenerbahçe hakkında değerlendirmelerde bulunan Ali Ece, "Erol Bulut, Samatta ve Cisse yerine Vedat Muriqi gibi santrforu tercih ederdi" yorumunda bulundu.
Haber MerkeziDiğer, Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Ali Ece, sarı-lacivertli takımdan Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi ile ilgili dikkati çeken yorumlarda bulundu.
TRT Spor yorumcusu Ali Ece'nin, Kosovalı golcü için yaptığı açıklama şöyle;
"Vedat 'Ah be' diyordur"
"Vedat Muriqi Fenerbahçe'yi izliyorsa üzülüyordur, 'Ah be! Geçen sezon bu topların hiçbiri bana gelmiyordu. Samatta, Cisse; siz de atın ama bana hiç top gelmiyordu kardeşim' diyordur. Tabii Muriqi satılmasa, o bonservis bedeli gelmese, Fenerbahçe'nin bu oyuncuların çoğunu alma şansı olmayacaktı. Erol Bulut, Samatta-Cisse yerine Vedat Muriqi gibi santrforu tercih ederdi. O da bu mesleğin çelişkisi."
Kalacak yer karşılığında transfer olduğu Türkiye’de gelişimini sürdürerek Lazio’nun yolunu tutan #VedatMuriqi unutulmaz bir futbol hikayesine imza attı ve futbolseverlerin saygısını kazandı pic.twitter.com/VEvCVZR0s9
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