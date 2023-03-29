Ali Koç: 7 kulüp maçlar sayılmasın dedi

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, bugün yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

''Sıkıntılı bir konu''

Ligden çekilen takımların maçlarıyla ilgili durum sıkıntılı bir konu. Sayılsın diyenler, sayılmasın diyenler var. Kulüplerden yazı istedik. Cuma günü TFF'ye göndereceğiz,

''7 kulüp bir görüşü, 4 kulüp başka görüşü savundu''

"Toplantıda 12 kulüptük. Puan konusunun nasıl ele alınacağı hususunda Hatayspor görüş bildirmek istemedi. 7 kulüp bir görüşü, 4 kulüp başka bir görüşü savundu."

''7 kulüp, 'maçlar sayılmasın' dedi''

"Kulüpler birliği toplantısındaki 7 kulüp, 'maçlar sayılmasın' dedi. 4 kulüp ise TFF'nin aldığı kararı destekledi"

''Play-Off ne kadar mantıklı, emin değilim''

"Play-Off basında gündeme geliyor. Sezonun önemli bölümünün bittiği noktada, böyle radikal bir değişikliğe gitmek ne kadar mantıklı, emin değilim."







