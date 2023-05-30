Ali Koç sıfır çekti

Fenerbahçe, büyük umutlarla başladığı 2022-2023 sezonunda şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.





Sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde büyük umutlarla başlayan sarı-lacivertliler yine kaybeden taraf oldu.





Şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan Fenerbahçe, en son 2013-14 sezonunda mutlu sona ulaşmıştı. Aradan geçen yıllarda Galatasaray 4, Beşiktaş 3, Başakşehir ve Trabzonspor da 1'er kez şampiyonluk yaşadı.





Ali Koç vizyonu!





Fenerbahçe Futbol Takımı, başkan Ali Koç döneminde hiçbir başarı sağlayamadı.





2018 yılında göreve gelen Koç, "Siz benim nasıl bir Fenerbahçe hayal ettiğimi anlayamadınız" sözleriyle büyük bir vizyon vadetmişti. Ardan geçen 5 sezonda Fenerbahçe henüz bir kupayla tanışamadı.





Sarı-lacivertli taraftarlar da tribünlerden, "Söylesene başkan; ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin" şeklindeki tezahüratlarla Ali Koç'a tepkilerini dile getirdi.







































