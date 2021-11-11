Spor Ali Koçtan flaş Vitor Pereira ve Mesut Özil açıklaması
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Ali Koç'tan flaş Vitor Pereira ve Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, teknik direktör Vitor Pereira ile yola devam edeceklerini açıkladı. Koç ayrıca Mesut Özil'le ilgili dikkati çeken ifadeler kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Koçtan flaş Vitor Pereira ve Mesut Özil açıklaması
Ali Koç

Süper Lig'de son 4 haftada sadece 1 puan toplayabilen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, takımın durumuyla ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray maçını kaybetsek de Pereira ile devam edeceğiz"

Teknik direktör Vitor Pereira'ya sahip çıkan Koç, "Biz Samandıra’da sezon başında inşa ettiğimiz ortamın gelişmesi için daha fazla mesai vereceğiz. Çok büyük değişikliklere gitmemiz gereken bir şey yok. Dört haftada nasıl bu noktaya geldiysek, bundan sonraki dört haftada da olumlu yönde başka bir yere gideriz. Pereira’yı buraya getirmekle doğru yaptığımızı düşünüyorum. Hoca son dönemde hoca değişikliği, hoca borsası var. Hocaya da söyledim, ben hoca ararsam seni ilk ben ararım. Arkandan iş çevirecek değilim. Bir taraftan bunu düzeltmeye çalışacağız, öbür taratan hoca arayacağız. Bu bizim işimiz değil. Tarzımız da değil. Tabii ki B planı olmalı ama böyle bir durum yok. Galatasaray maçını kaybetsek de böyle devam edecek. Ama o maçı da kazanacağız. Sonra tazminat yüzünden gönderemiyor diyorlar. Hocanın tazminatı yok. Biz hocamızın arkasındayız. Takımımıza da, hocamıza da inanıyoruz" dedi.

"Mesut'un ticari işleri bir kenara koyup işine odaklanması gerekir"

Vitor Pereira ile Mesut Özil arasında problem olup olmadığıyla ilgili soruya cevap veren Ali Koç, "Mesut haklı olarak daha sık oynamak istiyor. Sezon başında maç eksikliğinin giderilmesi için süre aldı. Hepimiz Mesut'un neler yapabileceğini biliyoruz. Hocamızın Mesut'a karşı ön yargısı yok. Onun da ticari işleri bir kenara koyup işine odaklanması gerekir" ifadelerini kullandı.

"Varsa aday çıksın"

Ali Koç istifa sorusuna ise, "Genel kurula gitmeyeceğiz. Yapacaklarımıza inanıyoruz. Varsa aday çıksın, ona göre değerlendirelim. Biz kendimize inanıyoruz. Hedeflere ulaşamayacağımızı anladığımız gün bırakırız zaten" yanıtını verdi.
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