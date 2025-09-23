Ali Koç'un karnesi: Sıfır

Fenerbahçe'de önceki gün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda Ali Koç, Sadettin Saran karşısında başkanlık yarışını 257 oy farkla kaybederken, geride başarısızlıklarla dolu bir 7 yıl bıraktı.





İlk olarak 2018 yılında Aziz Yıldırım ile seçim yarışına giren Ali Koç, 21 bin 350 oyun 16 bin 92'sini kazanarak Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçilmişti. Koç, 7 yıllık Fenerbahçe başkanlığı döneminde 12 farklı teknik direktörle çalışırken, sadece 1 Türkiye Kupası kazanarak başkanlık kariyerini noktaladı.









Tek kupa





İlk olarak Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile çalışan Ali Koç başkanlık döneminde sırasıyla Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira, İsmail Kartal, Jorge Jesus ve yeniden İsmail Kartal'la çalıştı. Son olarak dünyaca ünlü Jose Mourinho ile anlaşan Koç, tek kupasını ise Jesus'la 2022-23 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanarak aldı.





Mourinho da tutmadı





Sarı-lacivertli camia, 2024 yılında bir kez daha Ali Koç ve Aziz Yıldırım yarışına tanıklık etti. Olağan seçimli genel kurulda 16 bin 464 oy alan Ali Koç, yarışı Aziz Yıldırım'ın önünde tamamlayarak üçüncü kez Fenerbahçe'nin başkanı seçildi.





2024/2025 sezonunda sansasyonel bir hamleyle Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Ali Koç, bu tercihinde de aradığı başarıyı bulamadı.









Son isim Tedesco oldu





Portekizli teknik adam, Fenerbahçe kariyerini 62 maçta 37 galibiyet alarak noktaladı. Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 16 turunda elenmişti. Bu sezona da Jose Mourinho ile başlayan sarı-lacivertliler, Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının ardından Portekizli teknik adamla yollarını ayırdı. Ali Koç, yerine ise son olarak Domenico Tedesco'yu takımın başına getirdi.





7 yılda 114 futbolcu





Ali Koç, geride kalan 7 yıllık başkanlık sürecinde 114 futbolcu transferi gerçekleştirirken, Fenerbahçe toplamda 260 milyon euro civarında bir yükün altına girdi. Ayrıca maaşlar, imza paraları, imaj ücretleri ve yüksek kontratlar da bu maliyeti şişirdi. Sonunda ise tarihe şampiyonluk kazandıramayan bir başkan olarak geçti.





Tek başarı basketbolda





Futbolda Fenerbahçeli taraftarlara büyük hayal kırıklığı yaşatan başkan Ali Koç, basketbolda ise tarihi bir başarıya ulaştı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko, basketbolda EuroLeague şampiyonluğunu kazanarak bu kupayı müzesine ikinci kez götürdü. Taraftarların yüzü basketbolda güldü.











