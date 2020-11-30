UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Ali Palabıyık'a 'dev' görev

Devler Ligi A Grubu’nda oynanacak Lokomotiv Moskova-Salzburg maçını FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Haber Merkezi AA
Ali Palabıyık, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta görev almıştı.

Ali Palabıyık, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta görev almıştı.

UEFA, FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'ı Rusya'nın Lokomotiv Moskova ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu müsabakasında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ali Palabıyık, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Abdulkadir Bitigen görev alacak. Bitigen'in yardımcılığını (AVAR) Mete Kalkavan üstlenecek.

Burak Yılmaz 14 yıl sonra bir ilki başardı
Burak Yılmaz 14 yıl sonra bir ilki başardı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı Wahbi Khazri'nin 33. dakikada penaltıdan attığı golle Saint-Etienne'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.Lille, mücadelenin ikinci yarısında Jonathan Ikone'nin 65. dakikada topu filelerle buluşturmasıyla skoru eşitledi.Burak Yılmaz'dan önemli başarıGolün asistini maça ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz kaydetti. Milli futbolcu böylelikle Lille'de, 2006-07 sezonundan bu yana üst üste 7 maçta en az bir gole katkı veren ilk futbolcu oldu.Yusuf Yazıcı 22 dakika oynadıLille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 68. dakikada oyuna girerken, Zeki Çelik sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.Maçtan 1-1 beraberlikle ayrılan Lille, puanını 23'e yükseltti ancak 4. sıraya geriledi. Saint-Etienne ise 11 puanla 15. sıraya yerleşti.Saint-Etienne-Lille maç özetini izlemek için tıklayınKadıköy'de kazanan Beşiktaş

Napoli Roma'yı dağıttı: Maçta duygusal anlar yaşandı
Napoli Roma'yı dağıttı: Maçta duygusal anlar yaşandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Napoli, Roma'yı 4-0 yendi.Napoli'de San Paolo Stadı’nda oynanan mücadele, ligde bu hafta diğer maçlarda olduğu gibi hafta ortasında vefat eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona anısına yapılan saygı duruşuyla başladı.👕🔟💙 pic.twitter.com/wIqEbovENe&mdash; Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 29, 2020 Karşılaşmaya Maradona'yı anmak üzere Arjantin Milli Takımı'nın formasına da benzer özel mavi-beyaz çubuklu formayla çıkan Napoli, ilk yarıyı 30. dakikada Lorenzo Insigne'nin serbest vuruştan bulduğu golle 1-0 önde tamamladı.Napoli, ikinci yarıda da maçtaki üstünlüğünü sürdürdü ve 64. dakikada Fabian Ruiz ile farkı 2'ye çıkardı.Ev sahibi takım, 81. dakikada Dries Mertens ile üçüncü, 86. dakikada da Matteo Politano ile dördüncü golü bularak, farklı galibiyete uzandı.Napoli, Roma'yı 4-0 yenerek, puanını 17'ye yükseltti ve 5. sıraya çıktı. Son haftaların formda ekibi Roma ise farklı yenilgiyle ligde 8 maç aradan sonra yeniden mağlubiyet yaşadı. Ligde, Napoli karşısındaki yenilgiyle bu sezonki 2. mağlubiyetini alan Roma, 17 puanla 6. sırada yer aldı.Per Diego, per Sempre 💙 pic.twitter.com/JB9QFo7eLa&mdash; Lorenzo Insigne (@Lor_Insigne) November 29, 2020 Maradona anıldıBu arada, Napoli'ye tarihindeki önemli başarıları kazandıran Maradona, bu maç öncesi daha farklı duygularla anıldı. Maradona'ya atfen "The King (Kral)" bayrağı ile Maradona'nın fotoğrafının kale arkası tribünlere konulduğu görüldü. Maç öncesi, Napoli takım kaptanı Lorenzo Insigne, Arjantinli efsanenin fotoğrafının bulunduğu tribüne çiçekler bırakırken, attığı gol sonrası Maradona'nın 10 numaralı formasını açarak gol sevincini yaşadı.Napoli-Roma maç özeti;Burak Yılmaz 14 yıl sonra bir ilki başardı

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