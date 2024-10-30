Ali Sinanoğlu'ndan yönetime çağrı: 'O kardeşimizi Tel Aviv maçına çağıralım'

Beşiktaş 2024 Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda konuşan Beşiktaş Kongre Üyesi Ali Sinanoğlu, kulüplerin yabancı sermayeye satılma tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Sinanoğlu ayrıca, "TUSAŞ'taki şehitlerimizin cenazelerinden bir tanesinde, down sendromlu özel bir insan, iki gündür sosyal medyada şehide en temiz kalbi duygularla saygı nasıl gösterilir, onu gösterdi. Onu Tel Aviv maçına çağıralım" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Beşiktaş Kongre Üyesi Ali Sinanoğlu, kulüplerin yabancı sermayeye satılma tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını söylerken, ayrıca özel bir ricada da bulundu. Sinanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Sistem şikenin, kumpas, mafya, motorlu çeteler, şampiyonun önceden belirlendiği bir ligde, kulüplerin dar gelirli olmasındaki sebep, giderler, borçlu kulüpler. Bizi birbirimize bıraktıran sistemi, burada ifşa edip, bir sinerji oluşturup; sayın başkan, kulüpler birliği başkanı kulüpleri toparlamadan, biz burada amacımız bağcıyı da vurmak değil. İktidara doğru yöne zorlayarak, doğru yaptırmasak, belki iki yıl sonra burada batmış kulüpler, ne divan kurulu kalacak ne sicil kurulu kalacak, yabancı yabancı adamlar gelip, İngiltere gibi olacak. Takımlarımız elden çıkmış olacak."
"Terör örgütünü lanetliyorum. TUSAŞ'taki şehitlerimizin cenazelerinden bir tanesinde, down sendromlu özel bir insan, iki gündür sosyal medyada şehide en temiz kalbi duygularla saygı nasıl gösterilir, onu gösterdi. Birlik ve beraberliğimize en ihtiyaç duyduğumuz zamanda, birbirimizi anlamayı sevmeyi gösterdi bizlere. Onu bir maça çağıralım sayın başkanım. Hatta öyle bir başkana çağıralım ki, terörü ülkemize bela eden o soykırımcıların Tel Aviv takımı gelecek ya, onu çağıralım o garibi, bütün Türkiye'de ona selam dursun."