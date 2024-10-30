Ali Sinanoğlu'ndan yönetime çağrı: 'O kardeşimizi Tel Aviv maçına çağıralım'

Beşiktaş Kulübünün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Beşiktaş Kongre Üyesi Ali Sinanoğlu, kulüplerin yabancı sermayeye satılma tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını söylerken, ayrıca özel bir ricada da bulundu. Sinanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:





"İngiltere gibi olacak"

"Sistem şikenin, kumpas, mafya, motorlu çeteler, şampiyonun önceden belirlendiği bir ligde, kulüplerin dar gelirli olmasındaki sebep, giderler, borçlu kulüpler. Bizi birbirimize bıraktıran sistemi, burada ifşa edip, bir sinerji oluşturup; sayın başkan, kulüpler birliği başkanı kulüpleri toparlamadan, biz burada amacımız bağcıyı da vurmak değil. İktidara doğru yöne zorlayarak, doğru yaptırmasak, belki iki yıl sonra burada batmış kulüpler, ne divan kurulu kalacak ne sicil kurulu kalacak, yabancı yabancı adamlar gelip, İngiltere gibi olacak. Takımlarımız elden çıkmış olacak."





"O özel insanı Tel Aviv maçına çağıralım"