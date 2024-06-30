|
Spor

Panzerler çeyrek finalde: Almanya son 16 turunda Danimarka'yı mağlup etti |ÖZET

EURO 2024 Son 16 Turu karşılaşmasında ev sahibi Almanya, Danimarka'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Panzerlere galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Havertz (P) ve 68. dakikada Musiala kaydetti. Bu sonucun ardından çeyrek finale yükselen Almanya, İspanya-Gürcistan maçının galibiyle eşleşecek. Almanya - Danimarka maçının özetine ve EURO 2024 son 16 turu eşleşmelerini sonuçlarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

00:17 - 30/06/2024 Pazar
Güncelleme: 00:20 - 30/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Almanya turladı.
Almanya turladı.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu karşılaşmasında Almanya ile Danimarka karşı karşıya geldi.


Panzerler sahadan 2-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.


Galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Havertz (P) ve 68. dakikada Musiala kaydetti.


Mücadele 35. dakikada kötü hava şartları nedeniyle hakem Olivier tarafından durduruldu ve oyuncular soyunma odasına gitti. İki takım futbolcuları, yağışın sona ermesinin ardından sahaya geri döndüler ve maç kaldığı yerden devam etti.


Bu sonucun ardından çeyrek finale yükselen Almanya, İspanya-Gürcistan maçının galibiyle eşleşecek.


ALMANYA - DANİMARKA MAÇ ÖZETİ

Almanya - Danimarka maçının özetini izlemek için


ALMANYA - DANİMARKA MAÇ SONUCU


EURO 2024 SON 16 TURU SONUÇLARI

EURO 2024 GOL KRALLIĞI

#Almanya
#Danimarka
#EURO 2024
32 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk kez ev alacaklara 1,20 faizle kredi verilecek! İlk evim konut kredisi kampanyası ne zaman başlayacak son durum ne?