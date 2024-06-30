Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu karşılaşmasında Almanya ile Danimarka karşı karşıya geldi.
Panzerler sahadan 2-0 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi.
Galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Havertz (P) ve 68. dakikada Musiala kaydetti.
Mücadele 35. dakikada kötü hava şartları nedeniyle hakem Olivier tarafından durduruldu ve oyuncular soyunma odasına gitti. İki takım futbolcuları, yağışın sona ermesinin ardından sahaya geri döndüler ve maç kaldığı yerden devam etti.
Bu sonucun ardından çeyrek finale yükselen Almanya, İspanya-Gürcistan maçının galibiyle eşleşecek.