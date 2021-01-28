Spor Almanyada gündem Mesut Özil İki sözünü öne çıkardılar
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Almanya'da gündem Mesut Özil: İki sözünü öne çıkardılar

Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil’in imza törenindeki açıklamaları Alman basınında geniş yer buldu. 32 yaşındaki futbolcunun, "Bir daha Bundesliga’ya dönmeyeceğim" ve "Asla Almanya Milli Takımı forması giymeyeceğim’ sözleri Almanya'da manşetlere çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
Mesut Özil, sarı-lacivertli kulüple 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Mesut Özil, sarı-lacivertli kulüple 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Arsenal’dan kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mesut Özil için düzenlediği imza törenine yerli ve yabancı 132 basın mensubu katıldı. Mesut Özil’in açıklamaları Alman basınında da geniş yer buldu.

Yıldız oyuncunun Bundesliga ve Almanya Milli Takımı hakkında söyledikleri manşetlere çıktı. Dünkü toplantıda bir daha Bundesliga’da forma giymeyeceğini ifade eden Mesut’un, özellikle Almanya Milli Takımı hakkında "Ben bir yola girmişsem asla geri dönmem. Almanya Milli Takımı’na başarılar diliyorum. Bir daha asla oynamam" cevabı, Almanya’da büyük yankı uyandırdı.

Mesut Özil: Alman Milli Takımında bir daha asla oynamam
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Mesut Özil: Alman Milli Takımında bir daha asla oynamam
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, kendisi için düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özil, bir gazetecinin 'Bir daha Almanya Milli Takımı'nda oynar mısın?' sorusuna 'Asla' diyerek yanıt verdi.


Alman medyası nedenlere yoğunlaştı

Mesut Özil’in açıklamalarına yer veren Alman medyası, yıldız futbolcunun milli takımdan ayrılmasının nedenlerine de yer verdi.

Mesut, başarısızlıkla sonuçlanan 2018 Dünya Kupası sonrasında milli takımı bıraktığını ve ırkçılık yapanlara karşı korunmadığını belirtmişti.

Yayımlanan haberlerde Mesut’un, Karabağ savaşında Azerbaycan askerine destek veren açıklamada bulunması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı beğenmesi gibi durumlar nedeniyle Alman kamuoyunda uzun süre tartışmalara neden olduğu belirtildi.

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çektirdiği fotoğraf sonrası yaşadıklarını bu sözlerle anlatmıştı.

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Mesut Özil: Alex ve Emre Belözoğlu ile oynamayı çok isterdim

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