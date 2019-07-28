SÜPER LİG

Alper Potuk'tan eski takımına 100 bin liralık bağış

Fenerbahçeli Alper Potuk, maddi gelir elde etmek için ‘26 saatte 26 bin forma’ kampanyasını başlatan eski kulübü Eskişehirspor’a 100 bin lira yardımda bulundu.

Haber Merkezi IHA
Alper Potuk, Fenerbahçe'ye Eskişehirspor'dan transfer olmuştu.

Alper Potuk, Fenerbahçe'ye Eskişehirspor'dan transfer olmuştu.

Eskişehirspor altyapısından yetişerek 2013 yılında 7 milyon 250 bin Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe’nin yolunu tutan Alper Potuk, eski takımına destek vermeye devam ediyor.

Son olarak siyah-kırmızılıların maddi problemleri ortadan kaldırmak için başlattığı için ‘26 saatte 26 bin forma’ adlı yardım kampanyasına katılan orta saha oyuncusu, bir kez daha taraftarların gönlünü fethetti.

Kampanyaya katılarak 100 lira değerindeki formalardan bin adet satın alan Alper, yaklaşık 100 bin lira gibi bir meblağı eski takımına kazandırmış oldu.

Öte yandan kampanyaya ünlü isimlerin yanı sıra birçok futbolseverin desteği de devam ediyor.

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