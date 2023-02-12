Alperen Şengün'den depremzedeler için destek kampanyası

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ve Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın ardından, NBA'de bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün de Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen imzalı forma yardım kampanyasına dahil oldu.