Alperen Şengün'den depremzedeler için destek kampanyası

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Alperen Şengün
Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi etkileyen deprem sebebiyle spor dünyasından yardım paylaşımları gelmeye devam ediyor.
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral ve Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın ardından, NBA'de bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan milli basketbolcumuz Alperen Şengün de Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen imzalı forma yardım kampanyasına dahil oldu.
Sosyal medya hesabından yardım kampanyasını duyuran 20 yaşındaki milli basketbolcumuz, Rockets'ın efsane oyuncularından Hakeem Olajuwon, takım arkadaşları Jalen Green, Jabari Smith ve kendi formasını açık arttırmaya çıkardığını duyurdu.
Bu formaların satışından elde edilecek gelirin tamamı, depremzedelere yardım amacıyla kullanılacak.