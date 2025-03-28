Alperen Şengün'den geceye damga vuran performans

Rockets, 74'üncü maçında 48'inci galibiyetini alırken temsilcimiz Alperen maça damga vurdu. Genç pivot 32 dakikada 33 sayı, 10 ribaunt, 2 blok ile tüm gözleri üzerine çekerek takımına galibiyet kazandırdı.

Houston’da diğer oyuncuların skora katkısı ise şu şekilde;

Utah Jazz cephesinde ise en skorer oyuncu 21 sayıyla Collin Sexton olurken Keyonte George 17 sayı, 8 asist ile talip etti. Kyle Filipowski’nin ise 16 sayı, 7 ribaunt istatistiği bulunuyor.