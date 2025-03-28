Alperen Şengün'den geceye damga vuran performans

NBA’de temsilcimiz Alperen Şengün 33 sayı ve 10 ribaunt kaydettiği gecede rakibi Utah Jazz‘ı mağlup etti.
NBA’de normal sezon mücadelesinde Utah Jazz ile karşı karşıya gelen Houston Rockets karşılaşmadan 121-110 skorla galip ayrıldı.
Rockets, 74'üncü maçında 48'inci galibiyetini alırken temsilcimiz Alperen maça damga vurdu. Genç pivot 32 dakikada 33 sayı, 10 ribaunt, 2 blok ile tüm gözleri üzerine çekerek takımına galibiyet kazandırdı.
Bu sonuçla Houston Rockets Batı Konferansı'nda ikinci sıradaki yerini korudu.
Houston’da diğer oyuncuların skora katkısı ise şu şekilde;
Jalen Green: 21 sayı, 6 asist
Amen Thompson: 15 sayı, 10 ribaunt
Tari Eason: 15 sayı
Jabari Smith: 11 sayı, 10 ribaunt
Utah Jazz cephesinde ise en skorer oyuncu 21 sayıyla Collin Sexton olurken Keyonte George 17 sayı, 8 asist ile talip etti. Kyle Filipowski’nin ise 16 sayı, 7 ribaunt istatistiği bulunuyor.
Cavaliers 124 – 116 Spurs
Wizards 109 – 162 Pacers
Magic 92 – 101 Maveriscks
Heat 122 – 112 Hawks
Bulls 119 – 117 Lakers
Thunder 125 – 104 Grizzlies
Jazz 110 – 121 Rockets
Kings 128 – 107 Trail Blazers