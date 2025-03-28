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NBA’de tarihi son saniye şoku! Galibiyet Lakers’ın elinden kayıp gitti

NBA’de tarihi son saniye şoku! Galibiyet Lakers’ın elinden kayıp gitti

10:4228/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Chicago Bulls, Los Angeles Lakers’ı ağırladığı maçta son 10 saniyede mucizevi bir geri dönüşe imza attı. Lakers, 5 sayılık üstünlüğünü koruyamayıp dramatik bir yenilgi alırken, karşılaşma NBA tarihine geçen anlara sahne oldu. Detaylar haberimizde.

NBA'de Chicago Bulls'un sahasında Los Angeles Lakers'ın 119-117 mağlup ettiği maçta inanılmaz bir son yaşandı.


Los Angeles Lakers son 10 saniyeye 115-110 önde girdi. Bulls'ta Patrick Williams attığı üçlükle skoru 115-113'e getirdi.


Lakers pota altında topu kaybedince Coby White bitime 6.1 saniye kala Bulls'u öne geçiren üçlüğü attı: 116-115.


Los Angeles Lakers'ta Austin Reaves bitime 3.3 saniye kala çembere gidip turnikeyi bıraktı ve Lakers'ı yeniden öne geçirdi: 116-117.


Chicago Bulls'ta Josh Giddey bitime 1.1 saniye kala orta sahanın bir adım gerisinden attığı basketle takımına galibiyeti getirdi: 119-117.

CHİCAGO BULLS - LOS ANGELES LAKER VİDEO



Maçın son anlarını izlemek için TIKLAYIN.


#NBA
#Chicago Bulls
#Los Angeles Lakers

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