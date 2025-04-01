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Alperen Şengün'ün sayıları Houston Rockets'ın galibiyetine yetmedi

Alperen Şengün'ün sayıları Houston Rockets'ın galibiyetine yetmedi

10:221/04/2025, الثلاثاء
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Alperen Şengün'ün 14 sayı, 7 ribaundu Houston Rockets'ın galibiyetine yetmedi
Alperen Şengün'ün 14 sayı, 7 ribaundu Houston Rockets'ın galibiyetine yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockests, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 14 sayı, 7 ribaunt ve 6 asistle oynadığı maçta Los Angeles Lakers'a 104-98 yenildi.

NBA'de 8 maç yapıldı. Lakers'a konuk olan Rockets'da, Amen Thompson 20 sayı, Jabari Smith Jr. 15 sayı, 11 ribauntla oynamasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.


Lakers'ta Luka Doncic, Dorian Finney-Smith ve Gabe Vincent 20'şer sayıyla oynadı. LeBron James ise 16 sayı, 8 ribauntluk performans gösterdi.


Oklahoma City Thunder üst üste 10. kez kazandı

Oklahoma City Thunder, evinde Chicago Bulls'ü 145-117 yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı. Thunder'da Jalen Williams 23 sayı, Shai Gilgeous-Alexander ise 27 sayı 12 asistle "double-double" yaptı. Konuk takımda ise Jevon Carter 17 sayı, Josh Giddey 15 sayı, 10 asistle oynadı.


Sonuçlar

Washington Wizards-Miami Heat: 94-120

Orlando Magic-Los Angeles Clippers: 87-96

Indiana Pacers-Sacramento Kings: 111-109

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 110-106

Memphis Grizzlies-Boston Celtics: 103-117

Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 145-117

Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 109-113

Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 104-98



#Alperen Şengün
#Houston Rockets
#NBA

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