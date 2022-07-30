Altay'a Poko'dan kötü haber geldi

Mücadeleci oyunuyla tribünlerin sevgilisi olan Gabonlu orta sahanın ayrılışı taraftarları üzerken, siyah-beyazlı kulüp de deneyimli oyuncu için veda mesajı yayınladı.

"Kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ederiz"

Kulüpten yapılan açıklamada, "1.5 sezon formamızı başarıyla giyen, şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Andre Biyogo Poko'ya kulübümüzde verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Poko'nun da gitmesiyle Altay'ın geçen sezon Süper Lig'deki kadrosunda yer alan toplam 16 futbolcu takımdan ayrılmış oldu.

Bir buçuk sezon formamızı başarıyla giyen, şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Andre Biyogo Poko'ya kulübümüzde verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz.#BüyükAltay pic.twitter.com/19zsXvhF1o REKLAM July 29, 2022