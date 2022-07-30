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Altay'a Poko'dan kötü haber geldi

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da yönetimin yeniden anlaşmak istediği Andre Poko, Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Haber Merkezi DHA
Altaya Pokodan kötü haber geldi
Andre Poko, geçen sezon Altay formasıyla Süper Lig'de 30 maça çıkmıştı.

Mücadeleci oyunuyla tribünlerin sevgilisi olan Gabonlu orta sahanın ayrılışı taraftarları üzerken, siyah-beyazlı kulüp de deneyimli oyuncu için veda mesajı yayınladı.

"Kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ederiz"

Kulüpten yapılan açıklamada, "1.5 sezon formamızı başarıyla giyen, şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Andre Biyogo Poko'ya kulübümüzde verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

  • Poko'nun da gitmesiyle Altay'ın geçen sezon Süper Lig'deki kadrosunda yer alan toplam 16 futbolcu takımdan ayrılmış oldu.

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