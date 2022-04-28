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Altay'da olaylı kongre

Süper Lig'de küme düşmeye çok yaklaşan Altay'ın Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifası sonrası düzenlenen olağanüstü genel kurulu olaylı başladı.

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Haber Merkezi DHA
Altayda olaylı kongre
Özgür Ekmekçioğlu

İzmir Atatürk Stadı'ndaki Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Konferans Salonu'nda organize edilen kongrede denetleme kurulu kulübün toplam borcunun 371 milyon TL olduğunu açıklarken, yönetimin ibra edilip edilmemesi konusunda tartışan taraftarların arasındaki gerginlik kavgaya dönüştü.

Genel kurul için Almanya'dan geldiğini belirten genç bir kulüp üyesi, söz aldığı kürsüde Özgür Ekmekçioğlu'nun yapılan transferlerle kulübü zarara uğrattığını ve mevcut yönetimin ibra edilmemesi gerektiğini söyledi. Bu konuşma üzerine Ekmekçioğlu'nu savunan bazı üyeler tepki gösterirken, sözlü atışma sonrası gerginlik kavgaya dönüştü.

Genel kurulda taraflar arasında dakikalarca arbede yaşanırken, eski başkan ve yöneticiler araya girmeye çalıştı. Olay, polisin müdahalesiyle güçlükle yatıştı. Yaşanan olay sonrası kongre divanı genel kurula 15 dakika ara verirken, ara dönüşünde Özgür Ekmekçioğlu, kendisine tepki gösteren bir üyeye küfürlü şekilde bağırarak yanıt verdi.

İşte kavga anından görüntüler:
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