TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ikinci devrenin ilk maçında İnegölspor’la deplasmanda golsüz berabere kalınca puan kaybının faturasını teknik Direktör Olcay Şahan’a kesti ve genç çalıştırıcı ile yollar ayrıldı.

İzmir ekibinin, Şahan’dan boşalan teknik direktörlük görevi için 47 yaşındaki teknik adam Ersan Parlatan’la masaya oturduğu ve anlaşma sağladığı öğrenildi. Resmi açıklamanın ise kısa bir süre içerisinde kırmızı-lacivertli kulüp tarafından yapılması bekleniyor.