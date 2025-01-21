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Altınordu'nun yeni hocası belli oldu

Altınordu'nun yeni hocası belli oldu

14:1521/01/2025, Salı
IHA
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Ersan Parlatan son olarak Ankara Keçiörengücü'nü çalıştırmıştı.
Ersan Parlatan son olarak Ankara Keçiörengücü'nü çalıştırmıştı.

2. Lig ekiplerinden Altınordu, Olcay Şahan’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Ersan Parlatan’la anlaştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ikinci devrenin ilk maçında İnegölspor’la deplasmanda golsüz berabere kalınca puan kaybının faturasını teknik Direktör Olcay Şahan’a kesti ve genç çalıştırıcı ile yollar ayrıldı.


İzmir ekibinin, Şahan’dan boşalan teknik direktörlük görevi için 47 yaşındaki teknik adam Ersan Parlatan’la masaya oturduğu ve anlaşma sağladığı öğrenildi. Resmi açıklamanın ise kısa bir süre içerisinde kırmızı-lacivertli kulüp tarafından yapılması bekleniyor.


Deneyimli çalıştırıcının, 26 Ocak Pazar günü oynanacak Altınordu-Kepezspor karşılaşmasında kulübedeki yerini alacağı ifade edildi. Parlatan, son olarak Ankara Keçiörengücü’nde görev almış ve takımının başında çıktığı 12 maçta 1.25 puan ortalamasını tutturmuştu.





#2. Lig
#Altınordu
#Ersan Parlatan

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