Amatör maçta tribünde taşkınlık çıkardılar

Polis kovaladı, onlar kaçtı.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta Hendek Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelen Hendekspor, Çorluspor 1947’yi 2-1 mağlup etti.
Bitiş düdüğünün çalması sonrasında Çorluspor 1947 taraftarı tribünlerde gerginlik başlattı. Olaya müdahale etmeye çalışan polis ekiplerine tepki gösteren taraftar, biber gazıyla karşı karşıya kalarak tellerden stadyum dışına atladı.
Hendeksporlu taraftarların da olaya dahil olması sonrasında stadyum çevresinde polis ve taraftar arasında kovalamaca yaşandı.
Güçlükle yatıştırılan olayda Çorluspor 1947 taraftarları polis konvoyu ile ilçeden ayrıldı.