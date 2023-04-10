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Spor

Amatör maçta tribünde taşkınlık çıkardılar

Hendekspor ile Çorluspor 1947 arasında oynanan maçta tribünde başlayan gerginlik stadyumun dışına taştı. Tepki gösteren taraftara polis müdahale etti.

12:25 . 10/04/2023 Pazartesi
IHA
Polis kovaladı, onlar kaçtı.

Polis kovaladı, onlar kaçtı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta Hendek Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelen Hendekspor, Çorluspor 1947’yi 2-1 mağlup etti.


Bitiş düdüğünün çalması sonrasında Çorluspor 1947 taraftarı tribünlerde gerginlik başlattı. Olaya müdahale etmeye çalışan polis ekiplerine tepki gösteren taraftar, biber gazıyla karşı karşıya kalarak tellerden stadyum dışına atladı.


Hendeksporlu taraftarların da olaya dahil olması sonrasında stadyum çevresinde polis ve taraftar arasında kovalamaca yaşandı.


Güçlükle yatıştırılan olayda Çorluspor 1947 taraftarları polis konvoyu ile ilçeden ayrıldı.




#Bölgesel Amatör Lig
#Hendekspor
#Çorluspor 1947
1 saat önce
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