Amatör maçta tribünde taşkınlık çıkardılar

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta Hendek Atatürk Stadyumu’nda karşı karşıya gelen Hendekspor, Çorluspor 1947’yi 2-1 mağlup etti.

Hendeksporlu taraftarların da olaya dahil olması sonrasında stadyum çevresinde polis ve taraftar arasında kovalamaca yaşandı.