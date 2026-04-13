Amed puan kaybetti: Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı

Trendyol 1. Lig'de 35. hafta karşılaşmaları sona erdi. 2. sırada yer alan Amed SK sahasında Ümraniyespor ile berabere kalırken, Erokspor deplasmanda kazandı ve puan farkını azalttı.
Lider Erzurumspor, konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 78'e yükseltti ve son 3 hafta kala geri sayıma geçti. Dadaşlar'a 1 puan şampiyonluğu getirecek.
İkinci sırada ise çetin bir mücadele söz konusu. Erokspor ile arasında maçlar öncesi 4 puan fark bulunan Amed SK sahasında Ümraniyespor ile berabere kaldı.
Esenler Erokspor ise deplasmanda Sakaryaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve Amed ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
1- Erzurumspor FK (78 PUAN) Süper Lig
2- Amed SK (72 PUAN) Süper Lig
3- Esenler Erokspor (70 PUAN) Play-off finali
4- Çorum FK (64 PUAN) Play-off
5- Bodrum FK (62 PUAN) Play-off
6- Pendikspor (58 PUAN) Play-off
7- Keçiörengücü (54 PUAN) Play-off