Amed puan kaybetti: Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı

21:5513/04/2026, Pazartesi
G: 13/04/2026, Pazartesi
Amed son üç haftaya 4 puan önde girme avantajını kaçırdı.
Trendyol 1. Lig'de 35. hafta karşılaşmaları sona erdi. 2. sırada yer alan Amed SK sahasında Ümraniyespor ile berabere kalırken, Erokspor deplasmanda kazandı ve puan farkını azalttı.

Trendyol 1. Lig'de 35. hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçların ardından sona erdi.

Lider Erzurumspor, konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 78'e yükseltti ve son 3 hafta kala geri sayıma geçti. Dadaşlar'a 1 puan şampiyonluğu getirecek.

İkinci sırada ise çetin bir mücadele söz konusu. Erokspor ile arasında maçlar öncesi 4 puan fark bulunan Amed SK sahasında Ümraniyespor ile berabere kaldı.

Esenler Erokspor ise deplasmanda Sakaryaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve Amed ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

1'inci Lig'de oluşan puan tablosu şu şekilde;

1- Erzurumspor FK (78 PUAN) Süper Lig

2- Amed SK (72 PUAN) Süper Lig

3- Esenler Erokspor (70 PUAN) Play-off finali

4- Çorum FK (64 PUAN) Play-off

5- Bodrum FK (62 PUAN) Play-off

6- Pendikspor (58 PUAN) Play-off

7- Keçiörengücü (54 PUAN) Play-off




