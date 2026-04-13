Amed puan kaybetti: Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı

Trendyol 1. Lig'de 35. hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçların ardından sona erdi.

Lider Erzurumspor, konuk ettiği Boluspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 78'e yükseltti ve son 3 hafta kala geri sayıma geçti. Dadaşlar'a 1 puan şampiyonluğu getirecek.

İkinci sırada ise çetin bir mücadele söz konusu. Erokspor ile arasında maçlar öncesi 4 puan fark bulunan Amed SK sahasında Ümraniyespor ile berabere kaldı.

Esenler Erokspor ise deplasmanda Sakaryaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti ve Amed ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

1'inci Lig'de oluşan puan tablosu şu şekilde;

1- Erzurumspor FK (78 PUAN) Süper Lig

2- Amed SK (72 PUAN) Süper Lig

3- Esenler Erokspor (70 PUAN) Play-off finali

4- Çorum FK (64 PUAN) Play-off

5- Bodrum FK (62 PUAN) Play-off

6- Pendikspor (58 PUAN) Play-off

7- Keçiörengücü (54 PUAN) Play-off











