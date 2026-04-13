Erzurumspor artık şampi: Süper Lig'e bir adım kaldı

Trendyol 1. Lig'de lider Erzurumspor sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup ederek bitime 3 hafta kala maç fazlasıyla puan farkını 11'e yükseltti. Esenler Erokspor puan kaybetmesi halinde Dadaşlar, Süper Lig'e yükselecek.
Üç puanı getiren golleri 6. dakikada Gökhan Akkan (K.K) ve 43. dakikada Eren Tozlu kaydetti.
Esenler Erokspor bugün Sakaryaspor karşısında puan kaybetmesi halinde Erzurumspor Süper Lig'e yükselecek.