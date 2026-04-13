Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Erzurumspor artık şampi: Süper Lig'e bir adım kaldı

18:5813/04/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Erzurumsporlu futbolcuların gol sevinci.
Trendyol 1. Lig'de lider Erzurumspor sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup ederek bitime 3 hafta kala maç fazlasıyla puan farkını 11'e yükseltti. Esenler Erokspor puan kaybetmesi halinde Dadaşlar, Süper Lig'e yükselecek.

Trendyol 1. Lig 35. haftasında lider Erzurumspor sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi.

Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Dadaşlar 2-0 kazandı ve bitime 3 hafta kala maç fazlasıyla puan farkını 11'e yükseltti.

Üç puanı getiren golleri 6. dakikada Gökhan Akkan (K.K) ve 43. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

Esenler Erokspor bugün Sakaryaspor karşısında puan kaybetmesi halinde Erzurumspor Süper Lig'e yükselecek.



#Erzurumspor FK
#Boluspor
#Trendyol 1. Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
