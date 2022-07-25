Amir Hadziahmetovic'e İtalyan devi talip oldu

Yeni sezona Bate Borisov galibiyeti ile başlayan Konyaspor'da, Hadziahmetovic ile ilgili sürpriz bir iddia atıldı.

Inter devreye girdi

Fanatik'in yaptığı habere göre, Bosnalı orta saha oyuncusuna İtalyan devi Inter talip oldu. Konferans Ligi ön eleme maçında Bate Borisov'a karşı gösterdiği performansla adından söz ettiren 25 yaşındaki Hadziahmetovic için İnter'in devreye girdiği ve önümüzdeki günlerde Konyaspor'un kapısını çalmaya hazırlandığı belirtildi. Yeşil-beyazlı kulübün ise Amir Hadziahmetovic'in bonservis bedeli için 7 milyon Euro gelir elde etme beklentisi var.

Udinese'de istemişti

Bosna Hersek milli takımında Pjanic ile yan yana oynayan Amir Hadziahmetovic'i yakın zamanda Udinese'de transfer etmek istemişti ancak Konyaspor başarılı orta saha oyuncusunu bırakmamıştı.

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Hadziahmetovic, Konyaspor formasıyla geçtiğimiz sezon 36 maçta görev alırken 2 gol, 5'te asist yapma başarısını göstermişti.