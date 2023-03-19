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Spor

Anadolu Efes'ten Ergin Ataman açıklaması

Anadolu Efes'ten Başantrenör Ergin Ataman'ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi. 57 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Büyükçekmece mücadelesinde yer alamayacak.

14:33 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ergin Ataman'ın Anadolu Efes ile iki Euro League şampiyonluğu var.

Ergin Ataman'ın Anadolu Efes ile iki Euro League şampiyonluğu var.

Anadolu Efes, koç Ergin Ataman'ın sağlık durumu hakkında sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.


Yapılan açıklamada, "Hafta başında üst solunum yolları enfeksiyonuna yakalanan Başantrenörümüz Ergin Ataman, yoğun maç temposu sebebiyle ayakta ilaç tedavisi alarak Real Madrid ve Partizan maçlarında takımımızın başında bulunmuştur. 17.03.2023 Cuma günü semptomlarının artması nedeniyle yapılan kontroller sonucunda zatürre teşhisi konulmuştur. Sayın Ataman'ın tedavisine hastanede yatılı olarak devam edilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Hastalığı sebebiyle Başantrenörumüz Ergin Ataman, bugün oynanacak Anadolu Efes - ONVO Büyükçekmece Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi maçında takımımızın başında yer alamayacaktır. Kendisinin tedavisi olumlu seyretmekte olup, 21.03.2023 Salı günü yeniden çekilecek tomografi Doçent Doktor Hande İkitimur tarafından değerlendirilecek ve 23.03.2023 Perşembe günü oynayacağımız Alba Berlin maçında kendisinin takımın başında olup olamayacağına karar verilecektir. Başantrenörümüz Sayın Ergin Ataman'a acil şifalar dileriz" denildi.



#Anadolu Efes
#Ergin Ataman
#Sağlık Durumu
31 dakika önce
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