Anastasios Bakasetas resmen Trabzonspor'da

Bakasetas bu sezon 22 maçta 7 gol ve 4 asistle oynadı.

Kadrosunu kuvvetlendirmek için çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna kattı. Yunan oyuncuyla 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıklayan bordo-mavililer, aynı zamanda Bakasetas'ın sözleşmesine serbest kalma maddesi de koydu.

2 taksit halinde bonservis ödencek

Trabzonspor Kulübü, Alanyaspor'a ödenecek olan bonservis miktarını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Anastasios Bakasetas’ın kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor’a sözleşme fesih bedeli olarak, 2 taksit halinde toplam 3 milyon Euro ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

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Serbest kalma maddesi bulunuyor

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada transferin detay bilgileri paylaştı. Bordo-mavililer, Bakasetas'ın sözleşmesine 12 milyon euro karşılığında serbest kalacağına ilişkin bir madde de koydu. İşte KAP'a yapılan o açıklama;

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"Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,

2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,

2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir."

Trabzon'da sirtaki esintileri... #Bakasetas pic.twitter.com/dIMeFscXtv — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 30, 2021



