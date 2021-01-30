Anastasios Bakasetas resmen Trabzonspor'da

Kadrosunu kuvvetlendirmek için çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna kattı. Yunan oyuncuyla 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıklayan bordo-mavililer, aynı zamanda Bakasetas'ın sözleşmesine serbest kalma maddesi de koydu.
2 taksit halinde bonservis ödencek
Trabzonspor Kulübü, Alanyaspor'a ödenecek olan bonservis miktarını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Anastasios Bakasetas’ın kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor’a sözleşme fesih bedeli olarak, 2 taksit halinde toplam 3 milyon Euro ödenecektir" ifadelerine yer verildi.
Serbest kalma maddesi bulunuyor
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada transferin detay bilgileri paylaştı. Bordo-mavililer, Bakasetas'ın sözleşmesine 12 milyon euro karşılığında serbest kalacağına ilişkin bir madde de koydu. İşte KAP'a yapılan o açıklama;
- "Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
- 2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,
- 2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,
- 2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,
- 2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
- Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.
- Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir."
Trabzon'da sirtaki esintileri... #Bakasetas pic.twitter.com/dIMeFscXtv
Trabzon'da sirtaki esintileri... #Bakasetas pic.twitter.com/dIMeFscXtv— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 30, 2021