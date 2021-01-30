Spor Anastasios Bakasetas resmen Trabzonsporda
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Anastasios Bakasetas resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Ayrıca Yunan oyuncu için belirlenen serbest kalma maddesi dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakasetas bu sezon 22 maçta 7 gol ve 4 asistle oynadı.
Bakasetas bu sezon 22 maçta 7 gol ve 4 asistle oynadı.

Kadrosunu kuvvetlendirmek için çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor'un başarılı oyuncusu Anastasios Bakasetas'ı kadrosuna kattı. Yunan oyuncuyla 3,5 yıllık anlaşma sağlandığını açıklayan bordo-mavililer, aynı zamanda Bakasetas'ın sözleşmesine serbest kalma maddesi de koydu.

2 taksit halinde bonservis ödencek

Trabzonspor Kulübü, Alanyaspor'a ödenecek olan bonservis miktarını açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Anastasios Bakasetas’ın kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor’a sözleşme fesih bedeli olarak, 2 taksit halinde toplam 3 milyon Euro ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

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SPOR
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Serbest kalma maddesi bulunuyor

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada transferin detay bilgileri paylaştı. Bordo-mavililer, Bakasetas'ın sözleşmesine 12 milyon euro karşılığında serbest kalacağına ilişkin bir madde de koydu. İşte KAP'a yapılan o açıklama;

  • "Profesyonel futbolcu Anastasios Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;
  • 2020/21 futbol sezonu için 600.000.-EUR garanti ücret,
  • 2021/22 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,
  • 2022/23 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret,
  • 2023/24 futbol sezonu için 1.250.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
  • Futbolcunun, Kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12.000.000.-EUR karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır.
  • Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %5'i ödenecektir."


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