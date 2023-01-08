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Andrea Pirlo: "Performansımızın devamını sağlayabilirdik başaramadık"

Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan Andrea Pirlo, "Bu galibiyet moral verebilirdi" dedi. Pirlo'nun açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Andrea Pirlo: Performansımızın devamını sağlayabilirdik başaramadık
Pirlo'nun Karagümrük'ün başında 19 maçta 1.37 puan ortalaması bulunuyor.

Süper Lig’in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştığı Konyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Konsantre olmamız lazımdı"

İyi bir müsabakadan istedikleri sonucu çıkartamadıklarını ifade eden Pirlo, “İyi bir maç çıkarttık ama maalesef sonuç gelmedi. 2-0 öne geçtik. İyi bir ilk yarı sonrasında 2-2’ye gelen bir maç. Sonra da 3-2’yi bulduk kendi lehimize çevirdik ama sonra daha konsantre olmamız lazımdı, yumuşak kaldık. Orta sahada kaptırdığımız topta golü yedik. Bu galibiyet moral verebilirdi. Yükselen performansımızın devamını sağlayabilirdik ama bunu başaramadık” diye konuştu.

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