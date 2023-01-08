Spor İlhan Palut "3 gole rağmen pozisyon vermeyen bir Konyaspor"
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İlhan Palut: "3 gole rağmen pozisyon vermeyen bir Konyaspor"

Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, deplasmanda Karagümrük ile son dakikada bulduğu golle 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından ardından konuşan Teknik Direktör İlhan Palut, oyuncularına pes etmedikleri için teşekkür etti. Palut'un açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlhan Palut maçtan sonra konuştu: Kazanmaya ihtiyacımız var
İlhan Palut'un Konyaspor kariyerindeki puan ortalaması, 1.66 puan.

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'le deplasmanda 3-3 berabere kalan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, ilk düdükten son düdüğe kadar maçı domine eden taraf olduklarını söyledi.

"Kazanmaya ihtiyacımız var"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Palut, "Pozitif oynayan Karagümrük'ün son haftalardaki form durumu ve bizim her zaman iyi futbol oynamaya çalışan bir takım olmamız, maç öncesinde iyi futbol vadeden durumlardı. Çok iyi bir zemin ve iklim vardı. Maç önündeki bu vaatler, karşılaşmaya direkt yansıdı. Oyunu 2-0'dan çevirmişiz, bir kere daha mağlup duruma düşmüşüz ve tekrar beraberliği yakalamışız gibi gözükse de oyunun bütününde ilk düdükten son düdüğe kadar oyunu domine eden, çok pozisyon bulan, 3 gole rağmen pozisyon vermeyen bir Konyaspor vardı. Bugün bu oyun sonucunda kaybetsek bile oyuncularımla gurur duyardım. Performansları ve pes etmemeleri adına teşekkür ediyorum. Bir süredir kazanamıyoruz, bizim de kazanmaya ihtiyacımız var. Daha iyisini yapabiliriz. Salı günü itibarıyla da hazırlıklarımıza başlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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