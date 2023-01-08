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Trabzonspor Antalya’ya gitti

Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Antalya’ya gitti. Bordo-mavililer maç günü Alanya’ya hareket edecek. Bordo-mavili takım 6 eksikle Antalya'ya gitti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi İHA
Trabzonsporun Alanyaspor kamp kadrosunda kimler var? kimler yok?
Trabzonspor bu sezon deplasmanda çıktığı 8 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Süper Lig’de yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak Antalya’ya hareket etti. Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile saat 15.30’da Antalya’ya hareket eden Trabzonspor, kafilesinde 22 futbolcu yer aldı.

6 eksik

Kafilede tedavileri devam eden Dorukhan, Serkan Asan, Visca ve Hüseyin Türkmen’in yanı sıra cezalı olan Gomez yer almadı. Geceyi Antalya’da geçirecek olan bordo-mavililer maç günü Alanya’ya hareket edecek. Diğer taraftan devre arasında takımdan ayrılması beklenen Yusuf Erdoğan ise kafilede yer almadı.

Kafile şu şekilde;

  • Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Larsen, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Marc Bartra, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Jean Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Lahtimi, Djaniny Semedo, Umut Bozok ve Naci Ünüvar yer aldı.

Muhtemel 11

  • Bordo-mavililerin yarın Alanyaspor karşısındaki beklenen kadrosu, Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Trezeguet, Umut Bozok

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