Angelino'nun deneme süresi doldu

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Angelino, istenilen katkıyı veremedi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 19 maça çıkan İspanyol oyuncu,1 karşılaşmaya daha çıkarsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Bu opsiyonun devreye girmesini istemeyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 5 haftadır Süper Lig maçlarında Angelino'ya süre vermiyordu. 26 yaşındaki oyuncu son dönemde sadece Avrupa maçlarında forma giydi.





Angelino Kopenhag maçında sahaya ilk 11'de çıktı.





Arayışlar başladı





Okan Buruk, ilk devrenin sonuna kadar oynanacak olan 4 maçta Angelino'yu oynatmayı düşünmüyor. Ara transferde önceliği merkez orta sahayla birlikte sol beke verecek olan Galatasaray'da scout ekibi yoğun şekilde çalışıyor. Ayrıca Roma'dan Leonardo Spinazzola, Manchester City'de Sergio Gomez, Santos'tan Felipe Jonatan ve Brestois'ten Bradley Locko gibi futbolcuların isimleri şimdiden Galatasaray ile anılmaya başlandı.





Leonardo Spinazzola'nın adı daha önce de gündeme gelmişti.

"Sol bek transferini halledeceğiz"





Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakem Halil Umut Meler, federasyon ve transfer hakkında açıklamalarda bulundu. Meler'in hakemliği bırakmaması gerektiğini söyleyen Özbek "En kariyerli hakemimiz. Onun Türk futboluna küsmemesi lazım. Tekrar aramızda görmekten memnun oluruz. İnşallah bu travmayı atlatır ve tekrar maçları yönetmeye başlar" dedi.





Dursun Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonuma güveniyor musunuz?" sorusuna ise "6 ay önce bizim seçtiğimiz federasyon için bu soru hoşuma gitmedi" yanıtını verdi. Özbek, "Sol bek transferi yapılacak mı?" soruna ise "Onunla ilgili çalışmalarımıza erkenden başladık. En kısa sürede bu konuyu halledeceğiz" ifadelerini kullandı.























