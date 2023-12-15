|
Spor

Angelino'nun deneme süresi doldu

Galatasaray ile bir karşılaşmaya daha çıkarsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Angelino, ilk devrenin kalan maçlarında forma giymeyecek. Yönetim, İspanyol oyuncuyla ara transfer döneminde yollarını ayıracak.

09:42 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 10:27 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Angelino, sarı-kırmızılı formayla toplamda çıktığı 19 maçta 1 gol atıp 1 asist kaydetti.
Angelino, sarı-kırmızılı formayla toplamda çıktığı 19 maçta 1 gol atıp 1 asist kaydetti.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Angelino, istenilen katkıyı veremedi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 19 maça çıkan İspanyol oyuncu,1 karşılaşmaya daha çıkarsa zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Bu opsiyonun devreye girmesini istemeyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 5 haftadır Süper Lig maçlarında Angelino'ya süre vermiyordu. 26 yaşındaki oyuncu son dönemde sadece Avrupa maçlarında forma giydi.


Angelino Kopenhag maçında sahaya ilk 11'de çıktı.

Arayışlar başladı

Okan Buruk, ilk devrenin sonuna kadar oynanacak olan 4 maçta Angelino'yu oynatmayı düşünmüyor. Ara transferde önceliği merkez orta sahayla birlikte sol beke verecek olan Galatasaray'da scout ekibi yoğun şekilde çalışıyor. Ayrıca Roma'dan Leonardo Spinazzola, Manchester City'de Sergio Gomez, Santos'tan Felipe Jonatan ve Brestois'ten Bradley Locko gibi futbolcuların isimleri şimdiden Galatasaray ile anılmaya başlandı.


Leonardo Spinazzola'nın adı daha önce de gündeme gelmişti.
"Sol bek transferini halledeceğiz"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hakem Halil Umut Meler, federasyon ve transfer hakkında açıklamalarda bulundu. Meler'in hakemliği bırakmaması gerektiğini söyleyen Özbek "En kariyerli hakemimiz. Onun Türk futboluna küsmemesi lazım. Tekrar aramızda görmekten memnun oluruz. İnşallah bu travmayı atlatır ve tekrar maçları yönetmeye başlar" dedi.


Dursun Özbek, "Türkiye Futbol Federasyonuma güveniyor musunuz?" sorusuna ise "6 ay önce bizim seçtiğimiz federasyon için bu soru hoşuma gitmedi" yanıtını verdi. Özbek, "Sol bek transferi yapılacak mı?" soruna ise "Onunla ilgili çalışmalarımıza erkenden başladık. En kısa sürede bu konuyu halledeceğiz" ifadelerini kullandı.







#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Angelino
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CHP Sinop belediye başkan adayları belli oldu: İşte ilçe ilçe 2024 CHP belediye başkan adayları isim listesi