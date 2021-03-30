Ankara Demirspor 1959 yılı öncesi şampiyonluğu için TFF'ye başvuru yaptı

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi 9 Türkiye Şampiyonluğu için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Hatta sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızın Süper Lig’e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurumuzu yapmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verilmişti.

Ankara Demirspor 1947 yılındaki şampiyonluğunu istiyor

Yaşanan bu gelişmenin ardından TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demispor da 1947 yılında elde ettiği şampiyonluk için TFF'ye başvuruda bulundu. Ankara Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Demirspor olarak, tarihimize ve taraftarlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirerek; 1947 yılında elde ettiğimiz Türkiye Şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFF’ye başvurumuzu gerçekleştirdik. Taraftarımıza saygı ile duyurulur" denildi.

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Ali Koç, başkanları ziyaret etmişti

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yöneticiler, 1959 öncesi Türkiye şampiyonluğu bulunan Ankara bölgesi kulüplerine ziyarette bulunmuştu.

SPOR Fenerbahçe 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye başvuru yaptı

SPOR Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu: Reddedilsin