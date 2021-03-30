Spor Ankara Demirspor 1959 yılı öncesi şampiyonluğu için TFFye başvuru yaptı
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Ankara Demirspor 1959 yılı öncesi şampiyonluğu için TFF'ye başvuru yaptı

TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor, 1947'de elde edilen şampiyonluğun kabul edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara Demirspor 1959 yılı öncesi şampiyonluğu için TFFye başvuru yaptı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1959 öncesi Türkiye şampiyonluğu bulunan Ankara bölgesi kulüplerine ziyarette bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi 9 Türkiye Şampiyonluğu için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Hatta sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızın Süper Lig’e dahil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurumuzu yapmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verilmişti.

Ankara Demirspor 1947 yılındaki şampiyonluğunu istiyor

Yaşanan bu gelişmenin ardından TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demispor da 1947 yılında elde ettiği şampiyonluk için TFF'ye başvuruda bulundu. Ankara Demirspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Demirspor olarak, tarihimize ve taraftarlarımıza karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirerek; 1947 yılında elde ettiğimiz Türkiye Şampiyonluğunun kabul edilmesi için TFF’ye başvurumuzu gerçekleştirdik. Taraftarımıza saygı ile duyurulur" denildi.

  • Ali Koç, başkanları ziyaret etmişti
  • Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç ve yöneticiler, 1959 öncesi Türkiye şampiyonluğu bulunan Ankara bölgesi kulüplerine ziyarette bulunmuştu.

Fenerbahçe 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye başvuru yaptı
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Fenerbahçe 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye başvuru yaptı

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