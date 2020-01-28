SÜPER LİG

Ankaragücü transferleri açıklamaya hazırlanıyor

Teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ı getiren Ankaragücü, transfer yasağını kaldırmaya hazırlanıyor. Başkent temsilcisi bu hamlesinin ardından 5 futbolcuyu renklerine bağlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Robinho, Başakşehir'de son dönemde ilk 11'de şans bulamamaya başlamıştı.

Robinho, Başakşehir'de son dönemde ilk 11'de şans bulamamaya başlamıştı.

Fotoğraf: Andreas Papakonstantinou

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, transferin son günlerinde hareketli bir süreç yaşıyor. Sarı lacivertli ekip transfer yasağını kaldırmak için FIFA'daki 2 dosyayı kapatmaya hazırlanıyor. Böylelikle transfer tahtasını açacak olan yönetim 5 kritik futbolcuyu takıma dahil edecek.

Ankaragücü, transfer tahtasını kaldırmasıyla birlikte Başakşehir'den Gökhan İnler, Erzurumspor'dan Rashad Muhammed, Venezuelalı sağ kanat oyuncusu Eduard Bello ve Danimarka takımlarından Randers forması giyen kanat oyuncusu Saba Lobjanidze ile sözleşme imzalayacak.

  • Ankaragücü'nün Başakşehirli Robinho ile de görüştüğü ve oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı aktarıldı.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert'ten transfer yasağı açıklaması

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağıyla ilgili, "Çözemediğimiz dosyalar var. Kamu kurumlarıyla olan borçları yapılandırmak için uğraşıyoruz, belli bir noktaya geldik, bugün akşam ya da yarın öğlene netleşir." dedi. Transfer yasağının henüz kalkmadığını belirten Mert, "Ankaragücü'nde transfer yasağıyla ilgili çözemediğimiz dosyalar var, dün gece ikiye kadar görüştük. Bugün sabah da erken saatlerde görüşmeye başlandı. Kamu kurumlarıyla olan borçları yapılandırmak için uğraşıyoruz, belli bir noktaya geldik, bugün akşam ya da yarın öğlene netleşir." diye konuştu.

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