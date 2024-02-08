Ziraat Türkiye Kupası’nda bu akşam Antalyaspor evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Maçın ardından son çeyrek finalist belli olacak. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.