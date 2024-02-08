Spor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Antalyaspor’a konuk olacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda son çeyrek finalist belli olacak. Antalyaspor bu akşam evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Son 16 turunda oynanacak maçların ardından çeyrek finale yükselecek 8 kulübün kura çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

10:08 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda son çeyrek finalist belli olacak. Antalyaspor bu akşam evinde Beşiktaş’ı konuk edecek.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda son çeyrek finalist belli olacak. Antalyaspor bu akşam evinde Beşiktaş’ı konuk edecek.

Ziraat Türkiye Kupası’nda bu akşam Antalyaspor evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Maçın ardından son çeyrek finalist belli olacak. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Antalyaspor - Beşiktaş maçı
bu akşam saat 20.45
’te başlayacak. Karşılaşma
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE

Antalyaspor - Beşiktaş maçını canlı izlemek için

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU TOPLU SONUÇLARI



#Beşiktaş
#Antalyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
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