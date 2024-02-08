Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda son çeyrek finalist belli olacak. Antalyaspor bu akşam evinde Beşiktaş’ı konuk edecek.
Ziraat Türkiye Kupası’nda bu akşam Antalyaspor evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Maçın ardından son çeyrek finalist belli olacak. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu Antalyaspor - Beşiktaş maçı
bu akşam saat 20.45
’te başlayacak. Karşılaşma
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU TOPLU SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU TOPLU SONUÇLARI
#Beşiktaş
#Antalyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası
2 saat önce