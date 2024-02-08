Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün saat 17.30’da Gençlerbirliği evinde Trabzonspor’u ağırlayacak. Günün diğer karşılaşmasında ise saat 20.45’te Antalyaspor evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Maçların ardından çeyrek final kuraları çekilecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar hangileri, kur çekimi ne zaman? İşte sorunun cevabı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ, KUR ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen takımlar şu şekilde;

> Fatih Karagümrük

> MKE Ankaragücü

> Galatasaray

> Konyaspor

> Başakşehir FK

> Fenerbahçe

Bugün oynanacak 2 maç ile son 2 çeyrek finalist belli olacak. Günün maç programı ise şöyle;

17:30 Gençlerbirliği v Trabzonspor

20:45 Antalyaspor v Beşiktaş

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

Son 16 turunda oynanacak maçların ardından çeyrek finale yükselecek 8 kulübün temsilcisinin katılacağı kura çekimi, A Spor'dan naklen yayımlanacak.







