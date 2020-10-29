SÜPER LİG

Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yollar neden ayrıldı?

Antalyaspor resmen açıkladı: Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor'da, teknik direktör Tamer Tuna dönemi sona erdi. Kulüpten yapılan açıklamada ayrılığın nedeni açıklandı.

Haber Merkezi AA
Tuna yönetimindeki Antalyaspor, bu sezon 6 maçta 8 puan topladı.

Tuna yönetimindeki Antalyaspor, bu sezon 6 maçta 8 puan topladı.

Fotoğraf: Tolga YILDIRIM / DHA

Antalyaspor Kulübü, teknik direktör Tamer Tuna ile yolların, kulüp stratejilerinde yaşanan "fikir ayrılıkları" nedeniyle karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Antalyaspor'umuzda 15 Ocak 2020 tarihinden itibaren teknik direktörlük görevi üstlenen Tamer Tuna ile kulüp stratejilerimizde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

23 lig maçına çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısı göreve başlayan teknik direktör Tuna, Akdeniz temsilcisiyle toplam 23 lig maçında 10 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı.

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Önceki gün İstanbul’da toplanan Bordo Mavili yönetim kurulunun gece geç saatlere kadar yaptığı toplantı sonrasında Avcı ile görüştüğü, birçok konuda anlaşmaya varılmasına rağmen Avcı’nın 5 yıllık sözleşme isteğinin kabul görmediği öğrenildi. Önerdiği 2 yıllık sözleşmeyi kabul etmeyen Bordo Mavili yönetim kurulu Abdullah Avcı’yı gündeminden çıkarttı.Bordo Mavililerin yeni teknik direktör arayışında Tolunay Kafkas ve Mustafa Raşit Akçay’a yöneleceği öğrenildi.Trabzonspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna iyi bir başlangıç yapamamış ve Eddie Newton tartışılmaya başlanmıştı. Bordo mavililer ligde 6 hafta sonunda 18. sırada yer alıyor.

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