Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç tepki çekti.
28 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda 7 Ekim 2023 gününe (İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih) dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması, sosyal medyada tepki çekti. Futbolseverler, Jehezkel'in çocukların öldürüldüğü savaşta İsrail'e destek mesajı gönderdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.
Jehezkel, ülkemizde Filistin için yapılan saygı duruşu kararına da uymamış ve 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı.
Öte yandan Antalyaspor Kulübü, oyuncunun golü sonrasında paylaşılan fotoğrafları kaldırdı. Kırmızı Beyazlılar oyuncuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
Antalyaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Jehezkel, 28 yaşında ve İsrail Milli Takım oyuncusu. İsrail takımlarından Hapoel Beer Sheva'dan 850 bin Euro bonservisle alınan oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 19 maçta 6 gol attı 3 de asist yaptı. Jehezkel, İsrail Milli Takımı'nda ise 8 kez forma giymişti.