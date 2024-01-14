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Spor

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusunun gol sevinci tepki çekti

Antalyaspor'un Trabzonspor karşısında bulduğu beraberlik golünü İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel attı. 28 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması, sosyal medyada tepki çekti. Futbolseverler, Jehezkel'in çocukların öldürüldüğü savaşta İsrail'e destek mesajı gönderdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

18:03 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 18:52 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Jehezkel - Antalyaspor
Jehezkel - Antalyaspor

Antalyaspor-Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in attığı golden sonra yaşadığı sevinç tepki çekti.

28 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra el bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda 7 Ekim 2023 gününe (İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih) dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması, sosyal medyada tepki çekti. Futbolseverler, Jehezkel'in çocukların öldürüldüğü savaşta İsrail'e destek mesajı gönderdiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Jehezkel, ülkemizde Filistin için yapılan saygı duruşu kararına da uymamış ve 1 hafta boyunca geçici olarak kadro dışı kalmıştı.
Antalyaspor Kulübü paylaşımları kaldırdı

Öte yandan Antalyaspor Kulübü, oyuncunun golü sonrasında paylaşılan fotoğrafları kaldırdı. Kırmızı Beyazlılar oyuncuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Sagiv Jehezkel kimdir?

Antalyaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Jehezkel, 28 yaşında ve İsrail Milli Takım oyuncusu. İsrail takımlarından Hapoel Beer Sheva'dan 850 bin Euro bonservisle alınan oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 19 maçta 6 gol attı 3 de asist yaptı. Jehezkel, İsrail Milli Takımı'nda ise 8 kez forma giymişti.





#Antalyaspor
#Trabzonspor
#Jehezkel
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