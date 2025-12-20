Yeni Şafak
Anthony Joshua Jake Paul'u nakavt etti

20/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
Joshua'nın rakibini nakavt eden yumruğu
Britanyalı eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, eski sosyal medya fenomeni Jake Paul'u nakavtla yendi.

ABD'nin Miami kentindeki Kaseya Center'da yapılan maçta iki kez dünya şampiyonu Joshua ile sonradan profesyonel boksör olan 28 yaşındaki Paul karşı karşıya geldi.


Rakibine isabet eden 48 yumruğunun 31'ini 5 ve 6. rauntlarda atan Joshua, ringten nakavtla ayrıldı. Britanyalı boksör, profesyonel kariyerinin 29. galibiyetini elde etti.



Joshua Tyson Fury'ye meydan okudu

Daniel Dubois'ya nakavtla yenilen ve 15 aylık bir aradan sonra ringe dönen Joshua, "En iyi performans değildi. Beklediğimden biraz uzun sürdü, ama sağ yumruk sonunda hedefine ulaştı" ifadelerini kullandı. Emekli olduğunu açıklayan eski ağır sıklet boks şampiyonu Tyson Fury'ye de meydan okuyan Joshua, "Gerçek bir kötü çocuksan, ringe çık. Ringde görüşelim ve yumruklarınla konuş" dedi.


Paul: Çenem kırıldı

Jake Paul ise yaptığı açıklamada, "Kendimi iyi hissediyorum, çok eğlenceliydi. Çenem kırıldı. Bir gün geri döneceğim ve dünya şampiyonluğu kemerini alacağım" diye konuştu.




