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PFDK Arda Turan'ın cezasını açıkladı

PFDK Arda Turan'ın cezasını açıkladı

14:0827/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Arda Turan, maçta yaşanan bir pozisyon sonrası hakeme tepki gösterdiği için kırmızı kart görmüştü.
Arda Turan, maçta yaşanan bir pozisyon sonrası hakeme tepki gösterdiği için kırmızı kart görmüştü.

Süper Lig'de oynanan Eyüpspor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Arda Turan'ın cezası belli oldu. PFDK, genç çalıştırıcıya 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a 1 maç men cezası verildiğini duyurdu.


PFDK'dan yapılan açıklamada, "İkas Eyüpspor Kulübü antrenörü Arda Turan'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.



#Arda Turan
#Eyüpspor
#Fenerbahçe

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