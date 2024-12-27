Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Güler baba ocağında

Arda Güler baba ocağında

09:3727/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
DHA
Sonraki haber
Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, Arda Güler'e 'Mengen’ yazılı porselen tabak hediye etti.
Mengen Belediye Başkanı Vural Turan, Arda Güler'e 'Mengen’ yazılı porselen tabak hediye etti.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, olan Bolu'nun Mengen ilçesinde babaannesi ve dedesini ziyaret etti.

İspanyol devi Real Madrid'de oynayan milli futbolcu Arda Güler, memleketi olan Bolu'ya geldi. Genç yıldız, Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki 35 haneli Hayranlar Köyü'nde yaşayan dedesi Mehmet Ali Güler (68) ve babaannesi Adiye Güler'i (63) ziyaret etti.


Aile büyükleriyle bir süre vakit geçiren Arda Güler, daha sonra Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ile buluştu. Yıldız futbolcuyu belediye binasında ağırlayan Başkan Turan, Arda Güler'e ‘Mengen’ yazılı porselen tabak hediye etti.


Arda Güler'in bu sabah kentten ayrıldığı öğrenildi.





#Real Madrid
#Arda Güler
#Bolu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Engellilerin ÖTV’siz araç alımında yerlilik şartı geldi: Yüzde 40 yerli araçlar listesi