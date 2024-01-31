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Spor

Arda Güler formayı istiyor: Attığı gollerle idmana damga vurdu

La Liga'da ilk kez Las Palmas deplasmanında forma giyen Arda Güler'in moral motivasyonu tavan yaptı. Milli futbolcumuz, Getafe ile oynanacak maç öncesindeki idmanda gösterdiği performansla herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

18:37 - 31/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:39 - 31/01/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Carlo Ancelotti ve Arda Güler.
Carlo Ancelotti ve Arda Güler.

Real Madrid takımında antrenmanlarda bu haftanın yıldızı Arda Güler oldu. Milli futbolcumuz La Liga'da ilk kez forma giymenin de motivasyonuyla idmanlarda en dikkat çeken isim oldu.

İspanyol basınına göre hem Arda Güler hem de Tchouameni'nin müthiş formu Carlo Ancelotti'nin yüzünü güldürüyor.

Arda Güler, bu hafta gerçekleştirilen idmanlarda peş peşe golleri sıralarken Real Madrid'in taraftar hesapları genç futbolcunun gollerini sürekli olarak paylaşıyor.

Real Madrid formasıyla henüz gol atamayan futbolcu, Getafe ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer aldı. Genç oyuncunun bu mücadelede süre alması bekleniyor.

İşte Arda Güler'in son antrenmanlarda attığı birbirinden harika goller;




#Arda Güler
#Real Madrid
#La Liga
26 dakika önce
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