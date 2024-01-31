Real Madrid takımında antrenmanlarda bu haftanın yıldızı Arda Güler oldu. Milli futbolcumuz La Liga'da ilk kez forma giymenin de motivasyonuyla idmanlarda en dikkat çeken isim oldu.

İspanyol basınına göre hem Arda Güler hem de Tchouameni'nin müthiş formu Carlo Ancelotti'nin yüzünü güldürüyor.

Arda Güler, bu hafta gerçekleştirilen idmanlarda peş peşe golleri sıralarken Real Madrid'in taraftar hesapları genç futbolcunun gollerini sürekli olarak paylaşıyor.

Real Madrid formasıyla henüz gol atamayan futbolcu, Getafe ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer aldı. Genç oyuncunun bu mücadelede süre alması bekleniyor.

İşte Arda Güler'in son antrenmanlarda attığı birbirinden harika goller;















