Arda Güler'den müthiş asist: Real Madrid Betis'i beşledi | ÖZET

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, oyuna 77. dakikada dahil olduğu Real Betis maçında skor katkısı verdi. Milli oyuncunun asistine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İspanya LaLiga 18. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Madrid devi 5-1 kazandı.
Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 20, 50, 82. dakikada Gonzalo (3), 56. dakikada Asencio ve 90+3. dakikada Garcia kaydetti. Betis'in tek golünü 66. dakikada Hernandez attı.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz Arda Güler 77. dakikada oyuna girdi. Yıldız isim Gonzalo'nun attığı 4. golde pası veren isim oldu. Güler, bu sezon çıktığı 26 karşılaşmada 3 gol atıp, 8 asistlik performans sergiledi.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 45 yaparak lider Barcelona ile arasındaki farkı 4'e indirdi.