Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Arda Güler'den müthiş asist: Real Madrid Betis'i beşledi | ÖZET

Arda Güler'den müthiş asist: Real Madrid Betis'i beşledi | ÖZET

20:154/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arda Güler bu sezonki 8. asistini yaptı.
Arda Güler bu sezonki 8. asistini yaptı.

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, oyuna 77. dakikada dahil olduğu Real Betis maçında skor katkısı verdi. Milli oyuncunun asistine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İspanya LaLiga 18. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında Real Betis ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleyi Madrid devi 5-1 kazandı.


Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 20, 50, 82. dakikada Gonzalo (3), 56. dakikada Asencio ve 90+3. dakikada Garcia kaydetti. Betis'in tek golünü 66. dakikada Hernandez attı.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli oyuncumuz Arda Güler 77. dakikada oyuna girdi. Yıldız isim Gonzalo'nun attığı 4. golde pası veren isim oldu. Güler, bu sezon çıktığı 26 karşılaşmada 3 gol atıp, 8 asistlik performans sergiledi.



Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 45 yaparak lider Barcelona ile arasındaki farkı 4'e indirdi.





#Arda Güler
#Real Madrid
#Real Betis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜİK Aralık enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte beklentiler