Arsenal David Luiz ile sözleşme yeniledi

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Kariyerinde Benfica, Chelsea ve Paris Saint-Germain formaları giyen Luiz, bu sezon başında transfer olduğu Arsenal'da tüm kulvarlarda 33 maça çıktı ve 2 gol attı.

Brezilyalı oyuncu, takımının 3-0 yenildiği Manchester City maçında yaptığı hatalarla eleştirilerin hedefinde yer almıştı. Açıklamada, Real Madrid'den kiralanan orta saha oyuncusu Dani Ceballos'un sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığı, kiralık olarak forma giyen savunma oyuncuları Pablo Mari ve Cedric Soares ile de uzun süreli sözleşme imzalanacağı ifade edildi.