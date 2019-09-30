Arsenal'dan Mesut Özil kararı

Arsenal'da Mesut Özil bilmecesi devam ediyor. Kulübün en çok kazanan oyuncusu olmasına rağmen Teknik Direktör Unai Emery'nin kadroda düşünmediği 30 yaşındaki yıldız oyuncu ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

Daily Mirror'da yer alan habere göre, Arsenal yönetimi haftalık 350 bin sterlinlik maaşıyla Premier Lig'in en çok kazanan ismi konumundaki Mesut Özil'i maaşının bir kısmını da karşılayarak devre arasında kiralamak istiyor. Haberde ayrıca transfer döneminde Fenerbahçe'nin de Mesut Özil ile ilgilendiği belirtildi.

30 yaşındaki milli oyuncu Mesut Özil 2013 yılında 47 milyon euro karşılığında Real Madrid'ten Arsenal'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon 35 karşılaşmaya çıkan Özil, 6 gol 3 asist ile oynamıştı.

Londra'da saldırıya uğradı

Arsenal’in Alman asılı Türk yıldızı Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, geçtiğimiz Temmuz ayında Londra’da saldırıya uğramıştı. Özil ve Kolasinac arabayla giderken yanlarına yaklaşan motosikletli kişiler ellerindeki bıçaklarla yıldız oyunculara saldırmış ve gasp etmeye çalışmıştı.

Mesut Özil’e Londra’da saldırı girişimi Arsenal’in yıldız oyuncusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Kolasinac arabayla giderken yanlarına yaklaşan motosikletli kişiler arasında nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Ardından iki oyuncu ve saldırganlar arasında arbede yaşandı. Saldırganlar oyunculara bıçakla saldırmaya çalışırken, Kolasinac karşılık verdi. Mesut Özil’in de yakınlarda bulunan bir Türk restoranına girerek, yardım istediğinde bulundu. Güvenlik güçlerinin olay yerine geldiği ve soruşturma başlattığı bildirildi. Polis, konuyla ilgili, "Saat 17.00 sularında bir gasp ihbarı aldık. Şüphelilerin motosikletli olduğunu söylediler. Motosikletli kişilerin bir sürücüye saldırdığı yönünde ihbar aldık ve olay yerine geldik" açıklamasında bulundu.Boşnak futbolcu Sead Kolašinac, Mesut Özil'in aracını çalmak isteyen ve yıldız futbolcuyu tehdit eden saldırganı etkisiz hale getirdi ve Ada basınında günün kahramanı oldu. pic.twitter.com/kzrE26Qa7V— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 25, 2019