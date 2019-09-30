Arsenal'dan Mesut Özil kararı

Arsenal'da Mesut Özil bilmecesi devam ediyor. Kulübün en çok kazanan oyuncusu olmasına rağmen Teknik Direktör Unai Emery'nin kadroda düşünmediği 30 yaşındaki yıldız oyuncu ile devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.
Daily Mirror'da yer alan habere göre, Arsenal yönetimi haftalık 350 bin sterlinlik maaşıyla Premier Lig'in en çok kazanan ismi konumundaki Mesut Özil'i maaşının bir kısmını da karşılayarak devre arasında kiralamak istiyor. Haberde ayrıca transfer döneminde Fenerbahçe'nin de Mesut Özil ile ilgilendiği belirtildi.
- 30 yaşındaki milli oyuncu Mesut Özil 2013 yılında 47 milyon euro karşılığında Real Madrid'ten Arsenal'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon 35 karşılaşmaya çıkan Özil, 6 gol 3 asist ile oynamıştı.
Londra'da saldırıya uğradı
Arsenal’in Alman asılı Türk yıldızı Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, geçtiğimiz Temmuz ayında Londra’da saldırıya uğramıştı. Özil ve Kolasinac arabayla giderken yanlarına yaklaşan motosikletli kişiler ellerindeki bıçaklarla yıldız oyunculara saldırmış ve gasp etmeye çalışmıştı.
Yorum