PREMİER LİG

Arsneal'de Emery dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de İspanyol teknik direktör Unai Emery ile yollar ayrıldı.

Haber Merkezi İHA
İspanyol teknik adam, Arsenal ile 78 maçta 1,85'lik puan ortalaması yakalarken, son 7 maçta galibiyet alamamıştı.

İspanyol teknik adam, Arsenal ile 78 maçta 1,85'lik puan ortalaması yakalarken, son 7 maçta galibiyet alamamıştı.

Fotoğraf: EDDIE KEOGH / Reuters

Arsenal’de beklenen ayrılık gerçekleşti. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil’in formasını giydiği Premier Lig ekibi, teknik direktör Unai Emery ile yolların ayrıldığını duyurdu.


Ligde geride kalan 13 haftada 4 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet sonucu topladığı 18 puanla 8. sırada bulunan Arsenal, son olarak da dün akşam UEFA Avrupa Ligi’nde evinde Eintracht Frankfurt’a 2-1 mağlup oldu. Bu yenilgi, uzun süredir koltuğu sallantıda olan Emery’nin de adeta sonunu getirdi. Yönetim, kötü gidişata son vermek için 7 maçtır üç puan alamayan deneyimli çalıştırıcının görevine son verdi.

Arsenal yöneticisi Josh Kroenke, kararın performans sebebiyle alındığını belirtirken, takımın başına geçici olarak Freddie Ljungberg’in getirildiğini açıkladı.

İlk aday Pochettino

Arsenal’de, Unai Emery’den boşalan teknik direktörlük koltuğu için ilk aday ise Mauricio Pochettino. İki hafta önce Tottenham’dan ayrılan 47 yaşındaki çalıştırıcıya Arsenal yönetiminin teklif götürmesi bekleniyor.

Ayrıca Carlo Ancelotti, Mikel Arteta ve Nuno Espritio Santo da alternatif isimler olarak ön plana çıkıyor.

Arsenal'de teknik direktörlük için Pochettino'nun adı öne çıkıyor.
Arsenal'de teknik direktörlük için Pochettino'nun adı öne çıkıyor.


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