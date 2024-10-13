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3. Lig maçına yağmur engeli

3. Lig maçına yağmur engeli

16:0513/10/2024, Pazar
G: 13/10/2024, Pazar
AA
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Sular zemini kapladı.
Sular zemini kapladı.

3. Lig 1. Grup'taki Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi.

Artvin’de şiddetli yağış nedeniyle 3. Lig maçı tatil edildi.


Arhavi Şehir Stadı'nda saat 14.30'da oynanması planlanan Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor 6. hafta karşılaşması öncesi başlayan sağanak, zamanla etkisini artırdı.


Yağışın zemini elverişsiz hale getirmesi üzerine karşılaşma oynanamadı.


Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, yarın saat 14.30'a ertelendi.




#3. Lig
#Artvin Hopaspor
#Tokat Belediye Plevnespor

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