Sular zemini kapladı.
3. Lig 1. Grup'taki Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi.
Artvin’de şiddetli yağış nedeniyle 3. Lig maçı tatil edildi.
Arhavi Şehir Stadı'nda saat 14.30'da oynanması planlanan Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor 6. hafta karşılaşması öncesi başlayan sağanak, zamanla etkisini artırdı.
Yağışın zemini elverişsiz hale getirmesi üzerine karşılaşma oynanamadı.
Artvin Hopaspor-Tokat Belediye Plevnespor maçı, yarın saat 14.30'a ertelendi.
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