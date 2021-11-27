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Aslan Avrupa'da rakipsiz

Süper Lig’deki son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe’ye yenilen Galatasaray, Avrupa Ligi E Grubu’nda karşılaştığı Marsilya’yı devirerek kendine geldi. Avrupa’da yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılılar şimdi ligde yarın yapacakları Yeni Malatya maçına odaklandı.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Aslan Avrupada rakipsiz
Sarı-kırmızılılar Marsilya'yı 4 golle devirdi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 5’inci hafta maçında konuk ettiği Fransa ekibi Marsilya’yı 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Hafta sonu ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında şok bir derbi mağlubiyeti yaşayan ve oldukça etkilenen sarı-kırmızılılar, yönetimin de devreye girmesiyle kısa sürede toparlandı ve Fransız devi karşısında farklı galip gelerek yeni bir sayfa açtı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda namağlup yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, 5 maç sonunda 11 puana ulaşırken, 3 galibiyet, 2 de beraberlik yaşadı. Galatasaray, son maçta Lazio’ya yenilmediği takdirde grubu lider tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda rakibine kaybederse grubu ikinci olarak noktalayacak.

Rota şimdi Malatya

Galatasaray’da yeni hedef Malatya deplasmanı olarak belirlendi. Süper Lig’de zirveyle aradaki puan farkını eritmek isteyen Aslan, Yeni Malatyaspor ile yarın oynayacağı maçtan mutlak galibiyet bekliyor. Sarı-kırmızılı teknik heyetin rakibin analizine başladığı kaydedildi. Rakibin artıları ve eksileri belirlenerek yarınki karşılaşma öncesi bugün takıma detaylı uygulamalarla çalıştırmalar yapılacak.

Ligde geride kalan 13 haftada topladığı 21 puanla 8. sırada bulunan Galatasaray, 33 puanlı lider Trabzonspor’la aradaki puan farkını eritmek için Malatyaspor karşısında sürpriz yaşamak istemiyor.

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