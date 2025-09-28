Aslan evden çıkmayacak

Süper Lig’e 7’de 7 yaparak başlayan Galatasaray, son olarak Alanyaspor’u deplasmanda 1-0 yendi. Namağlup liderliğini sürdüren sarıkırmızılılar, önümüzdeki 36 gün içinde ise kritik karşılaşmalara çıkacak. Cimbom, yaklaşık bir ay içerisinde 7 önemli maçta mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi’ne Eintracht Frankfurt yenilgisiyle giriş yapan Aslan, 30 Eylül’de evinde Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool’u ağırlayacak. 4 Ekim’de Beşiktaş ile sezonun ilk derbisine çıkacak olan Galatasaray, 18 Ekim’de ise Başakşehir’le yine İstanbul içinde deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadelenin hemen akabinde ise sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nde Bodo Glimt’i konuk edecek. 26 Ekim’de Göztepe’yi 1 Kasım’da ise Trabzonspor’u ağırlayacak olan Aslan, 5 Kasım’da ise Ajax’a deplasmanda rakip olacak.