Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Aslan evden çıkmayacak

Aslan evden çıkmayacak

Umut Yılmaz
04:0028/09/2025, Pazar
G: 28/09/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray, Liverpool maçıyla başlayacak süreçte sadece Ajax deplasmanı için İstanbul dışına çıkacak.
Galatasaray, Liverpool maçıyla başlayacak süreçte sadece Ajax deplasmanı için İstanbul dışına çıkacak.

Namağlup lider G.Saray’ı yoğun bir dönem bekliyor. Sarı-kırmızılılar, 36 günde İstanbul’dan çıkmadan Liverpool, Beşiktaş, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor’u evinde ağırlayacak. Cimbom, B.Şehir'le yine İstanbul'da deplasmana çıkacak. Sadece Ajax için Hollanda'ya gidilecek.

Süper Lig’e 7’de 7 yaparak başlayan Galatasaray, son olarak Alanyaspor’u deplasmanda 1-0 yendi. Namağlup liderliğini sürdüren sarıkırmızılılar, önümüzdeki 36 gün içinde ise kritik karşılaşmalara çıkacak. Cimbom, yaklaşık bir ay içerisinde 7 önemli maçta mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi’ne Eintracht Frankfurt yenilgisiyle giriş yapan Aslan, 30 Eylül’de evinde Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool’u ağırlayacak. 4 Ekim’de Beşiktaş ile sezonun ilk derbisine çıkacak olan Galatasaray, 18 Ekim’de ise Başakşehir’le yine İstanbul içinde deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadelenin hemen akabinde ise sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nde Bodo Glimt’i konuk edecek. 26 Ekim’de Göztepe’yi 1 Kasım’da ise Trabzonspor’u ağırlayacak olan Aslan, 5 Kasım’da ise Ajax’a deplasmanda rakip olacak.


İÇ SAHA AVANTAJI

Galatasaray, söz konusu 7 maçın 5'ini RAMS Park'ta oynayacak. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Liverpool, Beşiktaş, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor ile iç sahada karşılaşacak. Galatasaray, bu dönemde sadece RAMS Başakşehir ve Ajax'a konuk olacak. Ayrıca sarı-kırmızılılar, iki Avrupa maçının ardından lig mücadelelerini iç sahada oynayacak. Galatasaray, Liverpool maçıyla başlayacak süreçte sadece Ajax deplasmanı için İstanbul dışına çıkacak.


#Galatasaray
#Süper Lig
#Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro müjdesine sıra geldi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...