Galatasaray Liverpool maçı hazırlıklarına başladı

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.