Galatasaray Liverpool maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray Alanyaspor maçı sonrası ara vermeden çalışmalara başladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında İngiliz ekibi Liverpool ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.


Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

