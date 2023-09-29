Aslan kritik viraja giriyor

Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, kritik bir dönemece geldi. 13 maçta henüz yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılı takım, iki önemli karşılaşmaya çıkacak.





Galatasaray, ilk olarak yarın evinde Ankaragücü ile karşılaşacak. Süper Lig'de 6 maç oynayan Aslan, 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe ile kıyasıya bir zirve mücadelesi sürdüren sarı-kırmızılı takım, galibiyet serisini sürdürmeyi planlıyor.





Geçtiğimiz sezon ligde 2,44 puan ortalamasıyla şampiyon olan Aslan, bu sezona 2,66 ortalama ile giriş yaptı. Teknik direktör Okan Buruk, bunu daha da geliştirmeyi planlıyor.













Zor deplasman





Galatasaray, Ankaragücü ile çıkacağı maçtan 3 gün sonra ise İngiltere'ye Manchester United deplasmanına gidecek. Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı takım, turnuvanın ilk mücadelesinde Kopenhag'la evinde 2-2 berabere kalmıştı.





İlk hedef olarak gruptan çıkmayı hedefleyen, en kötü ihtimal olarak grubu üçüncü tamamlayıp Avrupa Ligi'ne gitmek isteyen sarı-kırmızılı takım, Manchester deplasmanından puanla dönmeyi planlıyor.





Manchester United'ın grupta henüz puanı bulunmuyor. İngiliz ekibi ilk maçında Alman ekibi Bayern Münih karşısında sahadan 4-3'lük mağlubiyetle ayrılmıştı.















