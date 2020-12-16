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Aslan kupada kaldı

Aslan kupada kaldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Galatasaray, kendi sahasında 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek son 16’ya kaldı. Sarı-kırmızılı takımın golünü penaltıdan Belhanda kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sarı-kırmızılı takımın golünü penaltıdan Belhanda kaydetti.

Sarı-kırmızılı takımın golünü penaltıdan Belhanda kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında evinde 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği’ni konuk eden Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrıldı: 1-0. Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan sarı-kırmızılı takım, Belhanda’nın penaltıda bulduğu golle adını sbon 16 turuna yazdıran ekip oldu. Galatasaray’da hastalıklarını atlatan Okan, Omar, Belhanda ve Arda Turan, Darıca Gençlerbirliği maçında formalarına kavuştular.

  • 25. dakikada Belhanda’nın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Arda Turan’ın şutu yan ağlarda kaldı. 32’de Belhanda’nın sağdan kullandığı kornerde Luyindama’nın kafa vuruşu kalenin üstünden auta gitti. 43’te Sekidika, Samet’in müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kalırken hakem penaltı kararı verdi.

44’te takımının kazandığı penaltı vuruşunu kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Belhanda, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0. 54’de Ali Yavuz’un ceza sahası dışından gönderdiği sert şut Fahrettin’den döndü. 69. dakikada Galatasaray’ın kazandığı serbest vuruşu kullanma konusunda Belhanda ve Emre Akbaba arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, araya giren Etebo, iki oyuncuya sarılarak gerginliği engelledi. Atışı kullanan Belhanda, topu üstten auta gönderdi.

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