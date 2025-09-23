Aslan ligde kaybetmiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nden yaralı dönen Galatasaray, Süper Lig’de kendini buldu. 6. haftanın kapanış maçında TÜMOSAN Konyaspor’u konuk eden sarı-kırmızılılar, rahat bir galibiyet aldı: 3-1. Yunus Akgün 10 numara pozisyonunda oynadığı maçta yıldızlaşırken, 1 gol ve 1 asistlik performansıyla 3 puanı getiren isim oldu. Eintracht Frankfurt hezimetini taraftarının desteğiyle unutan Galatasaray, baskılı bir oyun oynadı. Rakibinin topa sahip olmasına izin veren sarı-kırmızılılar, kaptığı toplarla hazırlıksız yakalamaya çalıştı. 23. dakikada Uğurcan’ın uzun pasıyla defans arkasına sarkan Barış Alper’in şutunda kaleci Deniz'den dönen topu Yunus filelere gönderdi. 45+1’de Barış Alper’in pasını Yunus Akgün topuğuyla servis ederken, topu önünde bulan İcardi fileleri havalandırdı. Maçın ikinci yarısında TÜMOSAN Konyaspor’un gol için bastırdığı anlarda rakip savunmayı önde yakalayan sarı-kırmızılı takım hızlı ayaklarıyla kontra ataklar buldu. 64. dakikada Sallai’nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Torreira, yayın çaprazından sert bir vuruşla skoru 3-0'a getirdi. Maçın son bölümünde teknik direktör Okan Buruk yaptığı oyuncu değişiklikleriyle orta saha ve savunmasını taze isimlerle güçlendirirken, sarıkırmızılılar fazla geriye çekilince ağlarında golü gördü. 80. dakikada Galatasaray defansının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Umut Nayir, maç sonucunu ilan eden skoru kaydetti: 3-1.